Les élections communales et municipales auront lieu le 17 mai prochain au Bénin. La Commission électorale nationale autonome (Céna) a déjà ouvert ses portes aux partis politiques depuis quelques jours afin qu’ils viennent déposer leurs dossiers de candidatures. Mais jusqu’à la mi-journée de ce mercredi 04 mars, ceux-ci brillent par leur absence à la Céna. Ils n’y a donc pas d’empressement pour le moment.

“On déposera avant le 11 (mars)”

Et cette attitude se justifie au niveau de l’Union Progressiste selon Christelle Houndonougbo, Interrogée par la radio Océan Fm, elle explique que son parti prend son temps pour vérifier les dossiers. « On est plus ou moins prêt. On est en train de faire les dernières vérifications parce que c’est quand même beaucoup de dossiers. De toutes les façons, on déposera avant le 11 (mars) » assure-t-elle.

Le 11 mars est en effet, la date de clôture du dépôt des dossiers. Eugène Dossoumou, un membre du Bloc Républicain, interrogé par la même radio assure également que son parti déposera les dossiers avant cette date butoir.

“Nous prenons ces dossiers un à un, nous en vérifions les pièces”

« Nous n’attendons pas les derniers jours. Les dossiers nous sont déposés et nous sommes un parti sérieux. Nous prenons ces dossiers un à un, nous en vérifions les pièces » fait-il. Cette précaution permettra à la formation politique d’éviter que la Céna ne détecte des insuffisances dans les dossiers de candidatures du parti. Les dispositions sont prises pour que le Bloc Républicain ne soit pas surpris par le temps , rassure Eugène Dossoumou.