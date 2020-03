Plus de répit aux agents réquisitionnés par la commission électorale nationale autonome (Céna) pour l’étude des dossiers de listes de candidatures des partis politiques en lice pour les communales du 17 Mai 2020. Vendredi 27 Mars prochain, l’institution démarre la phase de vérification des corrections intégrées aux dossiers de candidatures par les partis politiques. C’est ce Jeudi 26 Mars 2020, délai de rigueur que les partis politiques devront finir l’intégration des corrections à leurs dossiers de candidatures.

La commission électorale nationale autonome à son tour dispose de 72 heures pour procéder à la vérification des listes corrigées et déposées par les partis politiques afin de leur délivrer le récépissé définitif. A en croire Géneviève Nadjo, vice-présidente de la commission électorale nationale autonome, cette phase n’égrainera pas assez de temps en raison notamment de la réduction de la tâche. Il s’agira a-t-elle indiqué de vérifier la complétude des pièces non contenues dans la liste de candidatures déposées au départ, contrôler leur conformité à la loi et ensuite étudier le fonds des dossiers.

Le travail de vérification, rappelle Géneviève Nadjo durera au plus 72 heures. La commission électorale nationale autonome (Céna) procédera comme l’exige la loi, à la délivrance des récépissés définitifs aux partis politiques dès le dimanche 29 mars 2020. Cette phase marquera la suite à donner au processus électoral.