Lundi, l’actrice d’origine ukrainienne et française Olga Kurylenko annonçait sur son compte Instagram qu’elle avait été testée positive au Covid-19. L’actrice de renommée mondiale, qui avait joué dans le film de James Bond en 2008 «Quantum of Solace» avait révélé son état et conseillé à ses fans de prendre soin d’eux et de prendre “cela” au sérieux. Le mercredi précédent, c’était Tom Hanks et sa femme Rita Wilson qui avaient révélé avoir été testés positifs pour le coronavirus.

Hollywood frappé par la pandémie

Hanks and Wilson était en Australie pour la pré-production d’un film encore en gestation pour les studios Warner Bros, quand sur Instagram et Twitter, le couple avait publié la nouvelle. « Salut les gars ! Rita et moi sommes ici en Australie, nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. (…) De légères fièvres aussi. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire en ces moments-ci, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été trouvés positifs » avait publié en substance le couple. Nous étions le Mercredi 11 Mars. Alors que ce couple de stars faisait cette annonce, les USA, mettaient sur pied un plan d’urgence pour pallier aux nombreux ‘’clusters’’ qui se développaient sur son sol et l’OMS annonçait plus de 100 000 cas de par le monde.

Cinq jours plus tard, ce lundi 16 mars, c’était au tour de l’une des stars françaises de Hollywood, Olga Kurylenko, de se déclarer elle aussi positive au covid-19. Pour la magnifique femme de 40 ans, qui a joué “Camille Montes” dans Quantum of Solace en 2008, il lui aurait fallu avoir été «malade pendant près d’une semaine» de fièvre et de fatigue, pour se décider à faire le test. Aussi prenait-elle soin dans son post sur Instagram, de conseiller à ses fans de faire le test au plus tôt et de de prendre soin d’eux. Cependant pour la star qui aurait résidence à Londres, aucunes informations n’auraient fuité sur le lieu de sa mise en quarantaine.

Une crise qui affectait l’industrie du cinéma

Le président Donald Trump annonçait, il y a quelques jours, l’interdiction de la plupart des voyages en provenance d’Europe, dans l’expectative de stopper la propagation du coronavirus. Cette interdiction de voyager aurait ruiné tout projet de promotion de films sur le lucratif marché européen. Et avec les 70 000 théâtres encore fermés en Chine dans le monde, les studios hollywoodiens auraient beaucoup perdu.

À l’heure actuelle, le box-office mondial aurait déjà pris un coup dû au coronavirus, d’au moins 7 milliards de dollars. Et si selon les observateurs le reste des mois de mars, avril et mai étaient inclus dans les mesures restrictives, la perte de revenus grimperait de 10 milliards de dollars supplémentaires, soit une perte totale d’environ 17 milliards de dollars. Et Au-delà du mois Mai, plus aucuns paris n’étaient viables.