Le Coronavirus continue d’occuper l’actualité internationale. En effet, l’Etat de l’Ohio n’est pas épargné par ce virus qui crée la débandade dans le monde depuis quelques mois. Selon le point qui a été fait par les autorités de cette région, plusieurs milliers de personnes sont déclarées porteuses de ce virus. Mais selon les éclairages apportés par la directrice du département de la Santé de l’Ohio, Amy Acton, le mode de transmission remarqué est plutôt différent.

Alors que dans d’autres régions, le virus est transmis par des personnes ayant quitté des zones à risque, c’est plutôt des cas de transmissions «communautaires» qui sont enregistrés. A en croire les statistiques établies par l’autorité chargée des questions sanitaires, 1% des populations de l’Etat de l’Ohio est touché par le Coronavirus.

“1% de notre population est porteuse…”

«D’après ce que nous savons de comment fonctionne la transmission communautaire, au minimum 1% de notre population est porteuse du virus dans l’Ohio aujourd’hui», a indiqué la directrice du département de la Santé de l’Ohio, Amy Acton.

«Nous avons 11,7 millions d’habitants. Donc en faisant le calcul cela fait 100 000. Cela vous donne une idée de la manière dont le virus se propage, et se propage rapidement», a-t-elle poursuivi. Elle indique par la suite que le Coronavirus est une « pandémie qui n’arrive que tous les 50 ans et que nous attendions». Notons que dans l’Etat de l’Ohio cinq cas confirmés et 52 sont en cours d’investigation