Le coronavirus, nouveau virus venu de Chine qui fait des ravages en occident depuis peu ne fera peut-être pas son entrée en Corée du nord. Pour se l’assurer le leader du pays, Kim Jong-Un a pris des mesures uniques peut-être les plus drastiques de la planète. Le ton a été donné lors d’une récente réunion tenue par le leader nord-coréen.

Devant les responsables de son parti, le président Kim Jong-Un a été on ne peut plus clair : « Au cas où la maladie infectieuse qui se répand hors de tout contrôle trouverait le moyen d’entrer dans le pays, cela aurait des conséquences graves ». Pour donc empêcher cela, une seule option : prendre des mesures drastiques sans précédent. Frappé par des sanctions lourdes depuis des décennies, le pays ne peut en effet pas se permettre de gérer une telle crise sanitaire. Kim Jong-Un l’a dit : c’est une « affaire cruciale pour la défense du peuple »

Mesures sans précédent

Il y a quelques jours, on apprenait l’exécution d’un nord-coréen qui a fui la quarantaine suite à son retour de Chine. La mesure, impensable en occident, est à l’image de la brutalité du pouvoir quant il s’agit de la survie du pays et du régime. Outre cette annonce, les frontières du pays sont désormais fermées. Les touristes étrangers sont interdits d’entrée depuis lors, les trains et les vols internationaux suspendus et les quelques centaines d’étrangers présents dans le pays sont automatiquement mis en quarantaine avec ou sans coronavirus. Les ambassadeurs et autres diplomates étrangers n’ont plus le droit de quitter leurs locaux. Et ce, jusqu’à nouvel ordre !