Le nouveau Coronavirus (Covid-19) continue de défrayer la chronique. En effet, le virus qui a pris départ de la ville de Wuhan dans le centre de la Chine, s’est répandu dans plusieurs parties du monde. Parmi celles-ci se trouve le continent européen, dans lequel la France a déjà enregistré plus de 200 cas confirmés et quatre morts dû au virus, sur son territoire. Le Covid-19 s’était même invité à l’Assemblée nationale.

Un député qui était resté pendant 14 jours chez lui

Au cours de la semaine écoulée, la présidence de l’Assemblée nationale avait annoncé qu’un parlementaire qui était revenu de la Chine, et qui n’avait pas contracté le virus, était resté chez lui pendant 14 jours. Après ce cas, un autre député a récemment été mis en quarantaine à cause du Coronavirus. Il s’agit du parlementaire Pierre Vatin, actuel député de la 5e circonscription de l’Oise.

« La plus simple des précautions s’applique »

« Me voilà confiné à cause du coronavirus et parce que, jeudi 27 février, je me trouvais en réunion avec Bruno Fortier, maire de Crépy-en-Valois, dépisté positif ce dimanche » a-t-il laissé voir sur Twitter, hier lundi 02 mars 2020. Il a poursuivi en indiquant qu’il y a peu de chances qu’il ait contracté le virus. « Mais la plus simple des précautions s’applique, au cas où, vis-à-vis de chacun de nos concitoyens » a-t-il également indiqué.

Notons que le bilan des personnes décédées en Chine, dû au Coronavirus s’élève à 3100 ce mardi. En France, le gouvernement a pris les précautions, en interdisant des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé, en fermant les écoles dans les foyers de la maladie ou en suspendant des voyages scolaires à l’extérieur du pays.