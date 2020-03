Ce qui se passe actuellement avec l’épidémie de Coronavirus est tout simplement inédit et suscite des angoisses. Depuis l’apparition de la maladie en Chine, une véritable psychose s’est installée au niveau mondial, à ce jour, plus de 93 pays ont été touchés par le Covid-19 et 3500 morts ont été enregistrés à travers le monde. Plusieurs pays ont pris des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du virus. Les pays qui comptent actuellement le plus de cas de contamination sont la Chine, l’Iran et l’Italie.

L’Italie est le pays européen le plus touché par le Coronavirus, au cours de ses dernières 24 heures, le pays transalpin a enregistré 1247 nouveaux cas de Coronavirus et 36 décès portant le nombre total de morts à 233. Face à la propagation rapide du virus, le gouvernement italien a pris une série de mesures draconiennes notamment pour le Nord du pays qui est considéré comme le foyer principal de contagion.

Fuir à tout prix le virus

La célèbre ville de Milan sera durement éprouvée par les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement. En effet, des millions d’habitants seront soumis à un confinement extrême jusqu’au 3 Avril à la suite de la signature d’un décret gouvernemental. Après la publication de ce décret, des milliers de Milanais ont pris d’assaut ce samedi la gare de la ville avec pour objectif de fuir aussi loin que possible l’épidémie de Coronavirus. C’est plus d’un quart de la population italienne qui est concernée par ce décret qui vise à restreindre considérablement les déplacements dans la zone de Milan durant plusieurs semaines. Devant cette perspective, de nombreux habitants de Milan ont alors décidé de mettre les voiles.