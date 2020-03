Actuellement, la psychose mondiale autour du Coronavirus est à son paroxysme. De nombreux pays à travers le monde ont enregistré des cas d’infections liées au virus. Cependant, les régions du monde les plus touchées sont l’Asie et l’Europe. La Chine, qui est l’épicentre de la maladie, a comptabilisé de très nombreux cas de contagion, plusieurs décès furent également enregistrés. En Europe, c’est l’Italie qui est le pays le plus touché par l’épidémie mortelle. Ainsi, plusieurs nations ont pris des mesures draconiennes pour limiter la propagation du Coronavirus.

Plusieurs événements sportifs et culturels de grande ampleur ont été annulés, le Coronavirus fait peur et l’alerte maximale fut enclenchée partout. L’épidémie de Coronavirus donne lieu à des situations particulièrement loufoques. Au Brésil par exemple, où il y a une forte proportion de croyants au sein de la société, les forces de l’ordre ont été confrontés à un cas rocambolesque.

La psychose a atteint le plafond

En effet, la police brésilienne a ouvert une enquête sur une Eglise Evangélique après que celle-ci ait annoncé son intention d’organiser une cérémonie, au cours de laquelle elle promettait d’immuniser contre toute épidémie, virus, maladie et notamment le Coronavirus. En Lituanie, un homme a enfermé sa femme dans la salle de bain, l’époux craignait que sa compagne ait contracté le Coronavirus alors qu’elle revenait d’un voyage d’Italie et qu’elle avait été au contact de ressortissants chinois. Selon les sources médiatiques lituaniennes, l’incident s’est déroulé le 26 février dernier. Des tests ont permis de révéler plus tard que la femme était en bonne santé.