La pandémie du coronavirus continue de se propager inexorablement au niveau mondial. L’Europe est aujourd’hui le continent le plus touché par la maladie avec trois des pays qui comptent le plus de cas de contamination et de décès (Italie, Espagne, France). Il faut remonter à la période des deux Grandes guerres mondiales pour constater pareille situation d’urgence, une course contre la montre a été engagée par la communauté scientifique afin de trouver un remède contre le coronavirus.

Pour l’heure, la quasi-totalité de la population mondiale doit se soumettre à des règles strictes d’hygiène pour éviter de contracter le Covid-19. La Grèce fait partie des pays européens qui doivent gérer une situation migratoire complexe et une crise sanitaire exceptionnelle. Des milliers de migrants sont actuellement massés à la frontière greco-turc, ils sont très exposés au Covid-19 .

L’avertissement de l’UE

Ce lundi, l’Union Européenne, à travers la Commission des Libertés civiles du Parlement européen (LIBE) a tiré la sonnette d’alarme sur la situation des migrants en Grèce. L’organisme européen a indiqué que si rien n’est fait dans les jours à venir, on pourrait assister à de nombreux décès dans les camps grecs.

Juan Fernando Lopez Aguilar, le président de la LIBE a notifié que dans les camps de migrants, il n’y a aucun dispositif qui permet de contrer la propagation du Covid-19, il appelle donc à agir afin d’éviter un désastre sanitaire. “C’est une urgence et l’UE doit réagir en conséquence avec un plan d’action qui devrait au moins inclure une évacuation préventive de la population à haut risque, notamment les plus de 60 ans et les personnes souffrant de problèmes respiratoires, de diabète ou d’autres maladies qui augmentent le risque de symptômes sévères” dira Monsieur Aguilar qui a ajouté que l’heure n’est plus aux discussions, il faut agir vite et maintenant pour éviter que le pire ne se produise.