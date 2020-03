Le coronavirus (covid-19) continue de faire du bruit dans la presse internationale. Actuellement tous les continents sont frappés par la pandémie. Cette dernière a fait plus de 7 900 morts et le nombre de cas confirmés excède plus de 199 000, dans le monde entier. En Italie, le bilan s’élève à 2 503 morts et plus de 31 500 cas.

Le danger du coronavirus « sous-estimé »

S’exprimant sur la situation, la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen a fait savoir que l’union européenne n’avait pas mesuré l’ampleur du coronavirus. Dans un entretien accordé à un média allemand, elle a reconnu que les autorités politiques avaient tous « sous-estimé » le danger représenté par le covid-19.

Les mesures draconiennes doivent être appliquées

« Je pense que nous tous, qui ne sommes pas experts, avons sous-estimé au départ le coronavirus » a-t-elle indiqué. Par ailleurs, elle a souligné qu’il leur avait été clair qu’il est question d’une maladie, qui leur prendra encore assez de temps. A l’en croire, les autorités européennes ont compris que toutes les dispositions qui paraissaient « draconiennes et drastiques » il y a 2 ou 3 semaines, devaient être maintenant appliquées.

Ursula von der Leyen n’a cependant pas manqué de rappeler que le continent européen est actuellement « l’épicentre de la crise ». La présidente de la commission européenne a cependant contesté le mot « guerre » utilisé par le président français Emmanuel Macron, contre le coronavirus. « Personnellement, je n’utiliserais pas le terme de guerre mais je comprends la motivation du président français car le coronavirus est un adversaire inquiétant » a-t-elle déclaré.