C’est une triste nouvelle pour les mélomanes africains. La star congolaise, le roi du Soukous Aurlus Mabélé est mort ce jeudi 19 mars après avoir été contaminé au coronavirus. Il laisse derrière lui sa famille, et tout un continent qu’il a su guider avec ses mélodies et sa voix. L’annonce a été faite par sa fille, elle aussi artiste Liza Monet sur son compte officiel Facebook, comme vous pouvez le voir sur la publication ci-dessous.

Star reconnue dans les années 90, Aurlus Mabélé n’est plus à présenter. L’une des rares stars africaines à être appréciée dans les antilles françaises, Aurlus Mabélé est mort suite après avoir contracté le coronavirus. Il faisait partie du groupe Loketo dans les années 80 et 90 et a pu gagner une stature internationale grâce aux nombreux succès du groupe. D’après les premières informations, il avait été affaibli par un AVC il y a quelques années; ce qui l’a rendu vulnérable au coronavirus. Sur la toile, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage. Parmi celles-ci, le célèbre animateur Claudy Siar.