Après des pays comme la Chine, l’Italie, l’Espagne et la France deux pays africains passent à la vitesse supérieure. En effet, confrontés à une augmentation des cas, le gouvernement du président Alassane Ouattara et celui de Macky Sall ont décrété l’état d’urgence. Une situation impensable en temps de paix, mais nécessaire pour contrecarrer le conoravirus et ralentir voire mettre fin à sa propagation.

“L’heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte ; à défaut, nous courrons un sérieux risque de calamité publique (…) En conséquence, en vertu de l’article 69 de la constitution et de la loi 69-29 du 9 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national (…) J’ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l’exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l’étendue du territoire national ” a déclaré le président sénégalais Macky Sall. Le pays compte près de 80 cas et de nombreux autres cas suspects.

De son côté le président ivoirien Alassane Ouattara a d’abord dénoncé l’indiscipline de certains ivoiriens a lui aussi décrété l’état d’urgence et ordonné la fermeture de tous les restaurants et maquis. En Côte d’ivoire, les forces de l’ordre vont également veiller à l’application stricte de la mesure.