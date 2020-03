Plusieurs pays étant confinés, le secteur du tourisme est à l’arrêt. Résultat, certaines villes semblent revivre, c’est notamment le cas en France, à Paris, ou encore en Italie, à Venise et en Sardaigne. La Chine a également vu la qualité de son air drastiquement s’améliorer à la suite des mesures prises afin d’endiguer le nouveau coronavirus.

Qui l’aurait cru. Alors que le monde entier se prend de passion pour l’écologie, de peur que le monde atteigne un point de non-retour, voilà que le covid-19 vient en aide à la planète. En effet, de nombreuses images circulent désormais sur les réseaux sociaux, prouvant les bienfaits des mesures annoncées de quarantaine sur l’environnement. À Venise par exemple, les canaux sont désormais remplis d’une eau claire et limpide laissant apercevoir les poissons. Une situation impensable il y a encore quelques semaines lorsque les bateaux traversaient les berges par dizaines, si ce n’est plus.

Paris se réveille au son de la nature

Même son de cloche en Sardaigne où les dauphins ont effectué leur retour dans quelques ports de la région. Les touristes sont absents, les bateaux ne naviguent plus, résultat, la nature reprend ses droits, et ce, de manière très rapide. En France, les Parisiens se sont par exemple réveillés après leur premier jour de confinement, au bruit des oiseaux. Une nouveauté pour beaucoup, plutôt habitués aux klaxons et aux moteurs de voitures. Une situation qui devrait durer encore quelques semaines, surtout que d’autres pays ont annoncé vouloir emboîter le pas à la France, l’Italie et l’Espagne. Ainsi, la Belgique est désormais en confinement alors que le gouvernement britannique réfléchirait à prendre une mesure similaire.

La Chine respire enfin

En Chine enfin, premier pays touché par la maladie, le gouvernement a imposé six semaines de confinement total. Résultat, entre les avions annulés, les entreprises fermées et les voitures laissées au garage, la qualité de l’air habituellement terrible, est subitement devenue excellente. En effet, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites, conférant ainsi à la Chine un air respirable, loin des nuages de pollution qui s’abattent habituellement sur les grandes agglomérations que peuvent être Pékin et Shanghai.