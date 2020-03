L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) multiplie les actes pour aider les pays à lutter contre l’épidémie qui a commencé en Chine depuis peu. Après avoir décrété, il y a de cela un mois environ, l’épidémie urgence de santé publique de portée internationale, l’OMS revient, mais cette fois-ci avec une recommandation. L’organisation de santé des nations-unies a recommandé hier, à tous les pays des équipements médicaux pour mieux assurer la gestion des cas relatifs à l’épidémie.

Un impératif de « s’équiper en oxymètre de pouls et en appareils d’assistance respiratoire »

Depuis 2019, le bilan du coronavirus ne cesse de s’alourdir. Le bilan hier dimanche, faisait état de 87 740 personnes contaminées dont 80 000 en chine. Plus de 3000 décès déjà dans le monde. Des chiffres qui montrent l’urgence de trouver des moyens pour contrer le mal. Ce que conseille désormais l’agence des nations-unies pour les pays à travers le monde est un «outil important pour le traitement des patients atteints de la forme sévère de COVID-19 ».

L’ «oxymètre de pouls et l’appareil d’assistance respiratoire », les deux équipements que conseille l’OMS aux pays seront utiles pour « les interventions rapides, comme la protection pulmonaire via des stratégies ventilatoires… » selon l’agence. Tout en insistant sur le fait que « tous les pays devraient s’équiper en oxymètre de pouls et l’appareil d’assistance respiratoire », l’OMS rappelle que ce sont les personnes qui ont plus de 60 ans et celles déjà faibles à cause d’autres maladies qui sont infectées.

Cette proposition de solution de l’OMS intervient, il faut le rappeler quelques semaines après la mise en place d’un forum pour faire progresser la recherche et l’innovation en faveur des mesures de prévention et de lutte contre le virus. Pour contenir le mal, il faut «tirer parti des potentialités de la science… » avait déclaré le directeur de l’organisation.