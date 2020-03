Les Etats-Unis et la France voudraient bien unir les efforts pour faire face à l’épidémie du nouveau Coronavirus. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’actuel locataire de l’Elysée a annoncé la tenue d’une discussion avec son homologue américain sur le Covid-19. Le président français indique notamment que très prochainement, une nouvelle initiative serait dévoilée dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

«Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à la crise du COVID-19, avec d’autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante», a-t-il laissé lire sur le réseau social Twitter sans pour autant apporter des précisions sur le type d’initiative. La présidence américaine a également évoqué l’échange entre les deux hommes d’Etats en précisant que la France, les Etats-Unis ainsi que d’autres pays veulent travailler en étroite collaboration dans le but d’éradiquer le fléau.

Une coopération étroite…

Ils ont évoqué en effet, «l’importance d’une coopération étroite par le biais du G7, du G20 et du P5 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ndlr) pour aider les organisations multilatérales, notamment l’Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à éliminer rapidement la pandémie et à en minimiser l’impact économique». Plusieurs rencontres internationales se sont tenues toujours dans le cadre de la lutte contre cette épidémie du Covid-19.

Il s’agit du G20 extraordinaire et un sommet européen qui se sont tenus ce jeudi. Selon les informations relayées par certains médias, l’Europe est actuellement le continent le plus touché par l’épidémie du Coronavirus. Mais les Etats-Unis pourraient sévèrement en souffrir prochainement selon les certains indicateurs. Rappelons que l’épidémie qui a fait son apparition en décembre dernier en Chine a été à l’origine 23 000 personnes dans le monde.