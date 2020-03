Confinement, quarantaine, fermeture des frontières et autres mesures préventives annoncées en Europe afin d’enrayer la propagation fulgurante du COVID-19 ne semblent pas, à l’heure actuelle, faire d’effet face au danger qui plane sur l’humanité. Il faut maintenant secourir le continent le plus touché par la pandémie. C’est ce que Cuba a décidé de faire en dépêchant, le dimanche 22 mars, un nombre important de personnels de santé en Italie. Au total 36 médecins et 16 infirmières sont envoyés en Lombardie, ville foyer de la pandémie en Italie. Alors que l’Italie est aujourd’hui l’Etat le plus touché par la pandémie en Europe, ses hommes et femmes ont décidé d’aller au front pour combattre cette redoutable maladie qui n’a pas cessé de faire des ravages.

Europe un continent au péril du coronavirus

Le dernier bilan relatif aux personnes mortes suite à la contamination au Coronavirus en Europe fait état de plus de 860 morts en France, 2000 décès en Espagne, 25 morts en Suède avec l’Italie en tête avec plus de 4000 mille décès.La plupart des Etats européens touchés par la pandémie avait prescrit des mesures de préventions drastiques qui au demeurant n’ont pas encore permis de contrer la propagation du virus. Certains ont même, carrément, fait savoir leur difficulté à faire face au mal et ont sollicité de l’aide. L’Italie qui n’a connu son premier cas de contamination au Covid-19, en janvier 2020, suite à l’arrivé de deux touristes chinois, aurait déjà dépassé la chine en nombre de personnes victimes du Coronavirus selon certaines sources.

Cuba un Etat expérimenté dans la lutte contre les maladies infectieuses

Cuba est connu pour sa prouesse en médecine. Déjà en 2014, le Cuba avait dépêché 165 médecins en Sierra Léone pour lutter contre le Virus d’Ebola. Plusieurs pays africains ont eu eux aussi à bénéficier des soutiens médicaux de l’Etat cubain, notamment l’Angola et l”Algérie dans les années 60. Cuba dispose aujourd’hui d’un plateau sanitaire sophistiqué et disposerait également d’un nombre important de médicaments remèdes du Coronavirus.

L’île a déjà passé, depuis le début de la pandémie, des contrats de livraisons de médicaments avec plusieurs Etats. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques en provenance de Cuba jouent aujourd’hui un rôle important dans la lutte contre le Covid-19 en Chine. Plusieurs pays des caraïbes à l’instar de ceux de l’Europe ont déjà bénéficié des apports du Cuba au plan sanitaire. Toutefois, la Havane est aussi menacée par le virus mondial avec plus 33 personnes contaminées.