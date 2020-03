Le président russe a profité d’une réunion gouvernementale consacrée à la pandémie du Coronavirus pour rassurer les uns et les autres. Vladimir Poutine indique notamment que dans son pays la situation est sous contrôle. Il estime que les différentes mesures qui ont été prises par son gouvernement depuis le mois de février ont porté du fruit. Il a évoqué les mesures relatives à la fermeture des frontières avec la Chine qui est le pays où l’épidémie a vu le jour.

Il a saisi cette occasion pour se prononcer sur les différentes mesures qui ont été également prises dans les autres pays notamment en Europe où le virus a désormais élu domicile. « Ces mesures sont justifiées et nous souhaitons à nos homologues le succès », a fait savoir Vladimir Poutine. Il a invité les autorités à ne pas négliger les facteurs relatifs à la sensibilisation de leur population.

“L’Etat et la société doivent agir de manière concertée”

Cette option permettra aux populations de savoir qu’il faut non seulement se protéger mais protéger également son entourage. « L’État et la société doivent agir de manière concertée et organisée et en prenant soin des uns et autres », a poursuivi l’homme fort de Moscou.

Ces déclarations de Vladimir Poutine interviennent alors qu’en France, l’actuel locataire de l’Elysée a fait une sortie médiatique pour attirer l’attention de ses compatriotes sur les dangers de cette épidémie. Il indiquait que la France est dans un contexte de guerre sanitaire. Aussi, a-t-il invité ses compatriotes au respect des diverses recommandations qui ont été faites.