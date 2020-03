Aux États-Unis, alors que le gouvernement fédéral, et les adminstrations locales appelaient au respect de mesures de restrictions drastiques pour contrer la propagation de la pandémie ; les entreprises à travers les États-Unis connaissaient elles une courbe dangereusement décroissante. Aussi ce dimanche, le président américain via twitter disait son intention de réévaluer ces mesures, à la fin de son « programme de 15 jours » initié il y a peu pour induire un changement de comportement chez les américains.

Trump veut faire machine arrière…

La semaine dernière, le 16 mars, au plus fort de la pandémie, le président publiait de nouvelles directives pour ralentir la propagation de la maladie sur 15 jours. Le plan intitulé «15 jours pour arrêter la propagation» encourageait les Américains à travailler à domicile, à éviter les bars, les restaurants et les voyages discrétionnaires ainsi que les rassemblements de plus de 10 personnes. Il disait également aux Américains plus âgés et à ceux qui souffraient de graves problèmes de santé sous-jacents de rester à la maison et de s’éloigner des autres.

Mais ce lundi, Trump décidait au regard du fort impact des mesures sur l’économie américaine que « Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même ». Ce message, le président américain le publiait via twitter et en lettres capitales. Aux USA, les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes et les détaillants déclaraient subir des pertes importantes ; le Congrès et la Maison Blanche avaient du mal à achever un plan de sauvetage économique de près de 2000 milliards de dollars. Ce serait dans ce contexte que le tweet du président Trump suggérait qu’il avait des scrupules à prolonger la période de confinement de 15 jours.

…et ramener les américains au travail

En marge des récentes baisses de régimes économiques, Kevin Allen Hassett un économiste américain et ancien chef du Conseil des conseillers économiques, était ramené la semaine dernière par la Maison-Blanche dans un rôle consultatif. Et selon l’économiste, les États-Unis pourraient devoir envisager de renvoyer des gens au travail à un moment donné pour éviter un événement semblable à la Grande Dépression de 1930 au lendemain du krach de 1929.

Dimanche, le vice-président Mike Pence a déclaré à cet effet que les CDC, Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains pourraient très prochainement publier de nouvelles directives. Ces directives, autoriseraient, et peut-être même bien avant la fin des 15 jours, les travailleurs qui se seraient auto-confinés à retourner plus rapidement à leur travail en portant des masques. .