Le Coronavirus continue de se propager inlassablement en France qui est le 3e pays européen le plus touchés par la Pandémie. Face à l’urgence de cette crise sanitaire qui a mis en alerte le monde entier, le président français Emmanuel Macron a pris des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du Covid-19. A l’Instar de l’Italie, nation où l’on enregistre désormais le plus de victimes, la France a décidé de la mise en quarantaine d’une grande partie de la population et pour y arriver, de nombreux agents des forces de l’ordre ont été mobilisés.

Les policiers municipaux sont notamment en première ligne pour faire respecter les consignes de confinement qui ne sont pas toujours suivies par la population. Les agents municipaux ont certes une mission, mais ils ne sont pas à l’abri n’ont plus de risques de contaminations au Covid-19. Le mercredi 18 mars à Toulouse, une trentaine de policiers municipaux ont été priées de rentrer chez eux en raison de suspicion de Coronavirus.

Un maillon essentiel pour le respect des mesures de confinement

Le lendemain, 30 autres policiers municipaux de la même ville ont dû rentrer chez eux par mesure de précaution, ils ont tous subi le test au Covid-19, mais les résultats ne sont pas encore connus. Mercredi 18 mars, deux unités de la police municipale de Toulouse ont cessé complètement le service car un des agents avait contracté le virus.

Sur un effectif de 330 policiers municipaux pour la ville de Toulouse, 60 d’entre eux ont été mis en quatorzaine, mais pour le moment, les responsables préfectorales n’ont encore pris aucune décision finale quand on connaît le rôle essentiel que jouent les policiers municipaux dans les mesures de confinement prises par le gouvernement.