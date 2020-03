L’épidémie de Coronavirus est en train d’installer un véritable climat de Psychose à l’échelle mondiale. Le virus est très virulent et sa vitesse de propagation est phénoménal. Alors que la pathologie est apparue dans la province chinoise du Hubei il y a quelques mois, le Coronavirus s’est propagé à plusieurs pays du monde. Actuellement, après la Chine, ce sont le Japon, l’Iran et l’Italie qui sont les nations les plus touchées par l’épidémie. Dans ces pays, des mesures exceptionnelles ont été mises en place dans ces différentes nations pour limiter la propagation de la maladie.

Pour l’instant, le meilleur moyen d’éviter la contagion est de respecter les règles d’hygiène en utilisant notamment des mouchoirs à usage unique. Le Samedi 07 mars, une scène surréaliste s’est déroulée à Sydney en Australie, pays où 70 cas de Coronavirus ont été confirmés. Une vidéo, devenue rapidement virale a montré trois femmes qui se battaient violemment pour un gros paquet de toilette.

Une rixe mémorable pour du papier toilette

Présentement, ce produit est très recherché en Australie et il y a des ruptures de stock dans plusieurs structures commerciales. Dans la vidéo, on entend les trois femmes s’injurier et se tirer vigoureusement les cheveux. Devant cette situation rocambolesque, deux membres du personnel du supermarché ont dû intervenir pour mettre fin à la bagarre, les forces de l’ordre ont également été appelés. Face à la situation qui était très tendue, un des responsables de la police dira ceci: “Ce n’est pas Mad Max. Nous n’avons pas besoin de faire ça” le policier faisait là une référence à la mythique saga de films d’action post-apocalyptiques.