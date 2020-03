Le président ivoirien aura réussi à réviser la Constitution de son pays malgré tous les remous crées par cette initiative. Ce mardi 17 mars, la loi fondamentale de la Côte d’Ivoire a été modifiée par le Sénat et l’Assemblée Nationale réunis en Congrès. Au total, 246 voix ont été enregistrées en faveur de la révision constitutionnelle proposée par le président de la République, Alassane Ouattara alors que deux voix ont voté contre.

L’opposition fait l’option de la chaise vide

Ce vote a eu lieu dans un contexte où l’opposition a décidé de protester contre le processus de la modification de la Constitution. Elle a ainsi boycotté les assises ayant abouti à la révision de la loi fondamentale ivoirienne déjà modifiée en 2016. Les responsables de l’opposition ont notamment fait savoir qu’ils étaient foncièrement contre le fait que la modification de la constitution ait lieu à quelques mois de la tenue des élections présidentielles ivoiriennes.

Comme changement majeur enregistré dans le texte adopté ce mardi, on peut noter la suppression du « ticket président-vice-président ». Le vice-président ivoirien sera donc désormais connu après les élections. La Cour suprême a été supprimée et le Conseil d’État et la Cour des comptes ont été institutionnalisés. L’autre changement apporté dans la nouvelle loi est la prolongation systématique du mandat des députés en cas d’impossibilité d’organiser un scrutin.

Le dauphin de Ouattara connu

Notons que la modification de la constitution intervient près de deux semaines après l’annonce faite par le président de la République, Alassane Ouattara. Il déclarait notamment qu’il ne comptait pas se présenter pour un troisième mandat. Il annonçait le 5 mars dernier à la face du monde qu’il passerait le témoin à la jeune génération. Quelques jours plus tard, il a présenté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son candidat.