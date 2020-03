Vanté depuis des semaines par le professeur Raoult, spécialiste français des maladies infectieuses, la chloroquine, serait-elle le remède miracle au covid-19 ? Le gouvernement américain lui, a décidé d’autoriser le recours à ce traitement généralement utilisé contre le paludisme, à la suite d’essais cliniques plutôt encourageants.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée à la Maison-Blanche que le président Trump a tenu à être très clair. S’il ne s’agit pas du remède miracle tant attendu, la chloroquine, généralement utilisée contre le paludisme, dispose de quelques arguments jouant en sa faveur. Les résultats préliminaires des tests réalisés sur des patients atteints du nouveau coronavirus se sont ainsi avérés plutôt encourageants, de quoi pousser l’exécutif à le rendre disponible et accessible à tous.

Trump, enthousiaste, milite en faveur de la chloroquine

Le traitement lui, a d’ores et déjà été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration américaine, l’organisme fédéral qui supervise la commercialisation de médicaments. Le processus, généralement bien plus long, a été raccourci afin de répondre aux besoins urgents des médecins américains, qui font face à un afflux de plus en plus important de malades. Aujourd’hui, la barre des 100 morts suite à une infection au covid-19 a été franchie aux USA, preuve que l’urgence sanitaire est réelle.

La FDA temporise

Du côté de la FDA, on a toutefois tenu à nuancer les propos du président Trump, très optimiste. S’il a d’ores et déjà affirmé que cette nouvelle allait changer la donne contre la maladie, Stephen Hahn, patron de l’organisme fédéral a été plus calme. Selon lui, il reste encore beaucoup d’étapes avant que la chloroquine ne soit officiellement considérée et utilisée comme un médicament efficace contre le covid-19. Ainsi, la FDA va d’abord mettre en place un essai clinique étendu à l’échelle nationale afin de répondre à quelques questions d’ordre sanitaire, l’idée étant de proposer un produit « sûr et efficace ».