Le site Atlanticactu cite une note de la de la Division spéciale de cybersécurité de la Police nationale du Sénégal sur la question de la sécurité numérique. La Brigade de lutte contre la cybercriminalité fustige le manque d’implication des opérateurs de téléphonie dans le cadre des enquêtes. Un comportement qui selon la même source constitue une obstruction à l’aboutissement de plusieurs enquêtes.

Les opérateurs téléphoniques appelés à contribuer

“La plupart des enquêtes sont fondées sur notre coopération avec ces grands groupes que sont FACEBOOK, GOOGLE, MICROSOFT, ORANGE, FREE, EXPRESSO etc. De leur prise de conscience dépend en grande partie la satisfaction des usagers” informe la note de la Division spéciale de cybersécurité. Une situation qui contribue à rendre l’évolution des enquêtes difficiles.

La Division spéciale de cybersécurité de la Police nationale du Sénégal qui fustige “le peu d’intérêt” des opérateurs téléphoniques ainsi qu’un certain manque de réactivité invite ces derniers à coopérer davantage sur les questions de la cybersécurité : “c’est également l’occasion de faire un appel aux Opérateurs de téléphonie et d’internet pour une contribution réelle à la sécurité des biens et des personnes“.