Donald Trump est un personnage à part au sein du paysage politique américain, le magnat de l’immobilier est l’un des dirigeants les plus imprévisibles de l’histoire des États-Unis. Avec Trump, on ne sait jamais à quoi s’attendre, ni sur quel pied danser avec lui. Avec l’apparition du Coronavirus, de nombreux pays du monde ont pris des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation de la maladie. Des cas de Covid 19 ont été rapidement enregistrés aux USA, actuellement le nombre de cas de contamination est très élevé et des morts furent comptabilisés.

Au tout début de la propagation de la maladie, Donald Trump a été sévèrement critiqué pour sa gestion face à l’épidémie. L’opinion publique a accusé le milliardaire Républicain d’avoir minimisé la portée du Coronavirus et de n’avoir pas anticipé un plan de riposte adéquat. Par le passé, Trump a eu à faire des déclarations acerbes envers la communauté scientifique américaine, le locataire de la maison blanche s’est à plusieurs fois insurgé contre des travaux de recherche à portée nationale et internationale.

Revirement à 180° pour Trump

Il y a quelques années, sur son compte Twitter, Donald Trump a affirmé que des vaccins causaient l’autisme chez des enfants. Face à l’épidémie de Coronavirus qui affole le monde, il semble que le président américain ait changé d’avis sur les vaccins. En effet, il a récemment demandé aux scientifiques américains d’élaborer très rapidement un vaccin contre le Coronavirus. Suite à la volte-face du dirigeant américain, d’éminents scientifiques US lui ont rappelé qu’il est très mal placé pour leur sommer de trouver un vaccin contre le Covid 19 dans les plus brefs délais. Les scientifiques reprochent à Trump ses contres vérités sur les vaccins qu’il a diffusés allègrement au sein de l’opinion et sa politique de réduction des budgets alloués aux institutions de recherche publiques.