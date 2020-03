Duncan Hunter, un des plus farouches soutiens de l’actuel locataire de la Maison Blanche Donald Trump, a été condamné par la justice américaine pour détournement. Il a en effet été condamné à 11 mois de prison, hier mardi 17 mars 2020, pour avoir détourné plus de 150 000 dollars, provenant de ses fonds électoraux. Le républicain âgé de 43 ans avait rejeté pendant plusieurs mois avoir commis ces malversations financières, mais a finalement plaidé coupable, arguant qu’il voulait protéger ses enfants.

Un billet d’avion pour le lapin de la famille

En août 2018, Duncan Hunter et son épouse Margaret avaient été inculpé pour détournement de fonds ayant servi à effectuer d’innombrables dépenses personnelles entre 2009 et 2016. Au rang de celles-ci, figurent des parties de golf, des places de théâtre, des soins dentaires, un billet d’avion pour le lapin de la famille et des vacances familiales en Italie et à Hawaï. Aussi, étaient-ils accusés d’avoir dissimulé ces dépenses dans les déclarations auprès des autorités électorales.

Il avait eu cinq relations extra-conjugales

Ils utilisaient de faux motifs comme : « cartes cadeaux », « voyages de campagne » ou encore « dîner avec des bénévoles/contributeurs ». Pendant longtemps, Duncan Hunter avait nié ces allégations. Cependant, son épouse Margaret a finalement conclu un accord dans lequel, elle a accepté de témoigner contre son époux. D’après l’accusation, ses fonds de campagne lui avait permis de financer au moins cinq relations extra-conjugales.

Notons que Duncan Hunter est un élu républicain de la Chambre des représentants. Il est l’un des premiers élus républicains du Congrès des USA, à avoir accordé son soutien à Donald Trump, lors des présidentielles passées.