Miraculeusement, elle est consciente. Maisey Liquez, alors qu’elle voyageait a subi un accident, qui aurait pu lui coûter la vie. Les faits se sont déroulésen Californie, près de la montagne de Saratoga. De Santa Cruz, elle voyageait vers San Jose et selon les premières explications des faits, ses freins ont lâché alors qu’elle descendait d’une montagne à proximité de Saratoga. Selon la vidéo enregistrée par son tableau de bord, la femme de Californie a eu une sortie de route assez brutale.

« …Je ne voulais pas mourir seule »

L’histoire est digne d’un film. De sa chute Maisey Liquez a survécu et elle-même n’en revenait pas car disait-elle « J’ai eu très peur » avant d’ajouter qu’elle « ne voulait pas mourir seule ». Après sa chute ‘’miraculeuse’’, Maisey Liquez raconte les faits : « je me souviens avoir crié et d’avoir mis mes mains par-dessus ma tête pour me couvrir parce que les coussins gonflables ne se sont pas activés ». Comme un malheur n’arrive jamais seul, après la chute, lorsqu’elle a retrouvé un peu ses sens, elle a tenté d’appeler les services d’urgences et de secours, mais son téléphone s’est éteint pendant l’appel. « J’ai appelé le 911, mais la batterie de mon téléphone est morte, donc ils l’ont traqué. Ils m’ont retrouvé au milieu de la montagne » racontait-elle.

Quelques fractures

Maisey Liquez se porte bien, même si la chute a laissé sur elle quelques fractures. Elle sort de cette miraculeuse mésaventure avec sa colonne vertébrale affectées. Elle a une fracture à la colonne vertébrale et une commotion cérébrale.