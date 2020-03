Quelques jours après la décision des autorités locales de détrôner et de relever de ses fonctions l’émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, ses avocats donnent de la voix. Ceux-ci, par le canal d’un communiqué ont demandé que soit remise en liberté l’autorité religieuse. Ils indiquent notamment que la décision des autorités locales à l’égard de l’émir est illégale et anticonstitutionnelle.

« Nous appelons les autorités, en particulier l’inspecteur général, le directeur général du département des services d’État et le procureur général de la fédération et ministre de la justice à assurer la libération immédiate de Son Excellence Muhammadu Sanusi II afin qu’il puisse retrouver sa famille », ont fait observer les avocats dans le communiqué qu’ils ont rendu public.

Une décision “illégale et anticonstitutionnelle”

Ils trouvent incompréhensible l’exil imposé à l’émir. Pour eux, le but ultime de cette décision est de causer un maximum de traumatismes et de détresse à l’homme. Aussi, ont-ils indiqué que cette option qui a été faite par les détracteurs de leur client est « illégale et anticonstitutionnelle ».

« La pratique archaïque du bannissement des émirs déposés, une pratique coloniale qui n’a aucun fondement dans la loi nigériane ou la constitution, nous laisse totalement perplexes quant au recours à cette pratique dans le Nigeria actuel par ses dirigeants politiques », ont-ils poursuivi.

Rappelons que l’émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, a été évincé de son poste le lundi 9 mars dernier. Il est reproché à cette autorité religieuse appelée à l’état civil Sanusi Lamido Sanusi d’avoir « manqué de respect aux institutions » et d’avoir refusé de participer à des réunions « sans justification légale ».