Anciennement membre du gouvernement puisque nommée par l’exécutif au poste d’ambassadrice des Pôles, Ségolène Royal mène depuis plusieurs semaines une véritable croisade contre Emmanuel Macron ses proches. Récemment, elle s’en est ainsi prise au ministre de la Santé, Olivier Véran, avant de finalement attaquer une nouvelle fois le président Macron.

Invitée sur le plateau de TF1 le 15 mars dernier, l’ancienne ministre de l’Environnement sous François Hollande, a été très franche. Expliquant face à Olivier Véran ce qu’elle pensait de la gestion de la crise sanitaire touchant actuellement la France et, plus particulièrement le monde, l’ancienne ténor du PS a également pointé du doigt la gestion de l’hôpital public. Mais ce n’est pas tout puisque sur les réseaux sociaux, elle s’en est ensuite prise au président Macron.

Ségolène Royal tacle l’exécutif

Selon elle, il était une grossière erreur de maintenant le premier tour des élections présidentielles. Pire encore, elle n’a pas supporté les déclarations du président de la République, survenues quelques minutes seulement après qu’il ait voté, déclarations au cours desquelles il affirmait qu’il fallait faire très attention et surtout, bien respecter les règles en vigueur afin d’enrayer la propagation du virus, si les Français souhaitaient s’en débarrasser au plus vite. Problème, partout en France des bureaux de votes ont été ouverts et des centaines de personnes se sont retrouvées dans les rues.

Le maintien des municipales, une erreur

Autre point que Ségolène Royal n’a pas manqué de souligner, les consignes d’Emmanuel Macron, qui invitait les Français à ne sortir que pour faire les courses et pour se soigner. Des recommandations bateau aux yeux de Ségolène Royal, pour qui « se nourrir est vital ». Concernant la médecine, le maintien des élections est irresponsable aux yeux de l’ancienne candidate aux présidentielles, elle qui n’a pas manqué de tacler l’hypocrisie de l’exécutif à ce sujet. Comment demander aux Français de rester chez eux tout en les invitant à sortir au risque de propager la maladie et, par ricochet, mettre en danger la santé du corps médical ?