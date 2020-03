(cet article sera mis à jour fréquemment) Le président français s’exprime en direct sur la crise du coronavirus en France. “Respectons les gestes barrières les consignes sanitaires (…)” c’est la seule façon de réduire les contaminations avertit le président français. Rappelant que plusieurs centaines de français ont bravé les interdictions. Il a donc décidé de renforcer les mesures.

Il annonce une forte réduction des déplacements en France : se promener retrouver ses amis dans la rue ne sera plus possible. Il avertit que toutes les infractions aux règles seront sanctionnées. La France adopte donc un virage presque à l’italienne avec des contrôles à temps plein. Quelques mesures et phrases fortes :