Né de l’initiative de deux jeunes pilotes sénégalais, Birame et Maodo, le projet Flighsen avait été découvert par le grand public en 2019 avec le vol qui avait été effectué en juin entre Saint Louis du Sénégal et Lognes en France, soit 4900 kilomètres bord d’un piper P28-161. Pour cette année, une nouvelle destination a été annoncée par les jeunes pilotes pour le mois de juin prochain.

Assurer la pérennité du projet Flighsen

Après le succès de leur premiers exploits, les deux pilotent avaient exprimé le souhait d’assurer la pérennité du projet Flighten à travers lequel ils se sont fixés pour but de montrer que le Sénégal dispose de bons pilotes mais aussi d’encourager les jeunes “à aller au bout de leurs rêves“. Pour ce nouveau défi 2020, Birame et Maodo comptent traverser 32 villes à bord du même appareil et parcourir 32 000 kilomètres. Pour cette deuxième édition, la ville de New York a été désignée comme destination finale.

Les initiateurs de Flightsen restent toutefois sensibles à la situation sanitaire actuelle du monde avec la propagation rapide de l’épidémie du coronavirus Covid-19. Dans un communiqué posté sur la page Facebook du projet, ils annoncent la continuité du projet non sans tenir compte des mesures futures qui pourraient être prises suivant l’évolution de l’épidémie. “Nos pensées vont vers l’ensemble des personnes impactées par le virus” déclarent Birame et Maodo.