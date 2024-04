Sénégal : Bassirou Diomaye Faye procède à des nominations chocs

Bassirou Diomaye Faye ne compte plus perdre de temps pour dérouler son programme de société. Son élection à la tête du Sénégal a suscité de nombreux espoirs au sein de la population. Après sa prestation de serment, le successeur de Macky Sall n’a pas tardé à former son gouvernement. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre et l’équipe gouvernementale s’est vite constituée.

Ce mercredi 24 avril, au cours du traditionnel Conseil des ministres, le président sénégalais a procédé à d’importantes nominations. Des postes clés vont connaître des restructurations. Ainsi, Pape Alé Niang, journaliste de formation, vient d’être nommé directeur général de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS). Monsieur Waly Diouf Bodiang, inspecteur principal des impôts et des domaines, prend la tête de la direction générale de la société nationale du port autonome de Dakar.

Une nomination a attiré l’attention du grand public dans le sens où le poste revêt un caractère stratégique. En outre, monsieur Fadilou Keita, manager en gestion financière, a été nommé directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il succède à Cheikh Issa Sall. Les récentes nominations vont grandement contribuer à orienter l’action gouvernementale avec une fiche claire.

Le Sénégal possède une politique ambitieuse sur la question du réchauffement climatique. Le pays de la Teranga est l’un des piliers de l’initiative de la grande muraille verte. Ce projet titanesque vise à freiner l’avancée du désert à travers la plantation d’arbres tout au long de la bande sahelo-saharienne. À cet effet, Bassirou Diomaye Faye a propulsé monsieur Sékouna Diatta à la tête de la direction générale de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte. Sékouna Diatta est maitre de conférences en Écologie et il remplace Oumar Abdoulaye Ba. Petit à petit, Bassirou Diomaye Faye est entrain d’imposer sa patte de gouvernant. Il a toutes les cartes en main pour mener le pays de la Teranga à bon port.