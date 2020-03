Face à l’épidémie de coronavirus frappant actuellement la France, le gouvernement a décidé de mettre l’accent sur l’utilisation de masques et de gants. En effet, l’exécutif souhaite avant tout que les soignants puissent en bénéficier en premier, afin que ces derniers aient la possibilité de continuer à s’occuper des citoyens, et ce, en toute sécurité.

Sentant le bon filon, certaines personnes ont alors tenté de voler et revendre des masques FFP2 à prix d’or. Un pharmacien lyonnais, officiant dans un établissement situé dans le 2nd arrondissement de Lyon, tout près du Grand-Hôtel Dieu, a récemment été arrêté par les forces de l’ordre pour avoir tenté de revendre de manière tout à fait illégale plusieurs masques au prix fort. Une information confirmée par les journalistes du Progrès.

60 euros la boite de 25 masques, un pharmacien arrêté

Connu des services de police, le pharmacien a déjà été contrôlé au mois de mars pour avoir fourni à des manifestants des masques de protection. À l’époque, la revente de ces masques était déjà interdite par les autorités françaises, qui souhaitaient préserver cette ressource en plus grand nombre. Malgré cela, le pharmacien a décidé de continuer sa petite entreprise, et ce, en dépit des difficultés rencontrées par ses collègues du secteur médical.

Une phénomène qui s’accélère

C’est un infirmier qui, vendredi dernier, a décidé d’alerter les forces de l’ordre. Vendue 60 euros la boîte de 25 masques, ce dernier a décidé de rapidement réclamer une intervention policière. Placé sous contrôle judiciaire après avoir été présenté au parquet dimanche dernier, le pharmacien risque jusque six mois de prison et une amende pouvant s’élever à 10.000 euros. Des sanctions attendues par le corps médical qui souhaite absolument stopper ce phénomène de vol et de revente de masques au marché noir.