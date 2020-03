Le conseil scientifique français mis sur pied à partir de la pandémie, donnera son avis demain lundi sur “la durée” et “l’étendue” du confinement général. En attendant l’avis du conseil, le chef de l’Etat français alerte les français en plein confinement de l’urgence de la situation. Six jours après le confinement général, qui va s’achever fin mars, les autorités du pays et les acteurs sanitaires s’apprêtent à faire face à une “vague” qui est déjà là selon les propos d’Emmanuel Macron. Cité dans le Journal Du Dimanche (JDD), le président français a exprimé que le vrai combat contre le virus reste encore à mener pour tous les citoyens français.

“C’est une guerre, elle va durer”



Le président français n’est pas passé par quatre chemins pour déclarer une fois encore l’urgence de la situation. Faisant allusion à l’allure que prend la pandémie, Emmanuel Macron informe les français que “la vague est là“. Cité par l’hebdomadaire, il a donné des injonctions stratégiques qui varient en fonction de l’évolution du mal sur le terrain. Pour contrer cette “vague“, il faut selon le chef de l’Etat “protéger les plus faibles(…) et notre système de santé” sans oublier la gestion du “stress“. Il faut également selon le premier citoyen français se mettre en condition pour “affronter une crise financière sans précédent…“. Faire face donc au coronavirus et à ses précédents constituent ainsi une “guère” à l’en croire. Il a précisé que la guère “ elle va durer” avant d’ajouter plus loin que “nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre“.

Le coronavirus, un test pour la démocratie

L’heure est à la solidarité entre les uns et les autres selon Emmanuel Macron cité par JDD. La pandémie “sera un test pour la solidarité de notre démocratie. Nous devons montrer que nous pouvons protéger le peuple des pandémies sans rien renier de nos principes” a rappelé Emmanuel Macron. Pour le Président, “on ne sait pas tout de demain. Nous devons rester unis“.