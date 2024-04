Bénin : rencontre des ambassadeurs de France en Afrique de l’Ouest

Du 25 au 26 avril 2024 se tient au Bénin, la réunion annuelle des ambassadeurs de France en Afrique de l’Ouest. Les hauts responsables du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères vont aussi prendre part à cette activité. L’objectif de cette séance est de « poursuivre la réflexion en cours depuis le discours du président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, autour du partenariat entre la France et les pays ouest-africains fondé sur trois principes : l’équilibre, la réciprocité et la responsabilité », a notifié le communiqué de l’ambassade de France au Bénin.

Les échanges au cours de cette rencontre qui rassemble une dizaine de chefs et cheffes de mission diplomatique français en poste dans le Golfe de Guinée et au Sahel et de hauts responsables du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères s’articuleront autour des »dynamiques régionales ». Les nouveaux enjeux et thématiques du partenariat Afrique-France seront abordés.

Il s’agit par exemple « du partenariat avec les industries culturelles et créatives ou le rôle des diasporas africaines dans la relation entre la France et ses partenaires africains », d’après le communiqué de l’ambassade de France au Bénin. Au cours de cette réunion annuelle des ambassadeurs de France en Afrique de l’Ouest, les chefs et cheffes de mission diplomatique française auront des séances de travail avec des officiels béninois, des diplomates étrangers en poste au Bénin ainsi que des représentants de la société civile béninoise.