C’est la bête noire du président français Emmanuel Macron depuis plusieurs mois déjà. Si le président a tenté à de nombreuses reprises de casser le mouvement des gilets jaunes à coup de répressions puis de mesures financières ou administratives sans succès. Mais une nouvelle surprise a été réservée au président français ce samedi 14 mars 2020.

Et pour cause, en pleine épidémie de coronavirus, le président français Emmanuel Macron a pris des mesures fortes pour empêcher la propagation du virus. Des mesures que les membres de la macronie ont cru pouvoir affaiblir la détermination des gilets jaunes dans le pays. Peine perdue! Les membres du célèbre mouvement ne semblent pas du tout impressionnés par le virus et ont, comme à l’accoutumée défilé dans les rues de Paris, provoquant des heurts avec les policiers chargés de disperser les foules pour prévenir la propagation du virus.

Les gilets jaunes inconscients ?

La question qui se pose avec cette situation : à qui ira la faveur du peuple ? Le président Macron a décidé d’interdire tout rassemblement pour prévenir le virus (donc tous les concerts, tous les meetings mais aussi les mouvements de protestation de plus de 100 personnes). Pour le 70ème acte de leur mouvement, ils étaient plusieurs centaines de gilets jaunes dans les rues de Paris ignorant les recommandations de santé publique du gouvernement Macron.

Mais avec cet énième rassemblement, les manifestants s’exposent cette fois-ci à des risques sanitaires énormes. Des vidéos des violentes manifestations ont été partagées sur la toile.