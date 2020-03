Une sortie qui devrait susciter la polémique. En effet, Agnès Buzyn, ancienne ministre française de la santé et aujourd’hui candidate aux municipales de Paris a décidé de violemment s’en prendre au gouvernement Macron, affirmant en substance que tout le monde s’attendait parfaitement à ce qu’une crise arrive en France.

Toutefois, la communication du président et de l’exécutif en général ainsi que les décisions prises au début de l’annonce de l’épidémie laissent pourtant penser que rien n’était grave. Un changement de doctrine radical avec les explications du président Macron survenues hier soir. En effet, face caméra ce dernier a affirmé que la France se trouvait désormais en situation de guerre sanitaire. Une guerre face à un ennemi invisible, mais une guerre qui réclame l’engagement de tous les Français.

Agnès Buzyn tacle le gouvernement

Une situation qui a énervé Agnès Buzyn. Interrogée par la presse française, celle-ci a admis avoir menti à tous ses électeurs lorsqu’elle a affirmé que la mairie de Paris était sa nouvelle priorité. Plus important encore, elle a admis avoir averti le président Macron et le Premier ministre Philippe dès le mois de janvier de la catastrophe médicale et sanitaire qui risquait de frapper le pays. Une manière de libérer sa conscience.

Des milliers de morts en France ?

Au moment de son départ, celle-ci ne pensait d’ailleurs qu’à une seule chose, la maladie et la propagation du coronavirus. Selon elle, l’exécutif aurait dû « tout arrêter », à savoir empêcher que les élections se déroulent, mais également que des mesures fortes et dissuasives puissent être mises en place. À l’entendre, le gouvernement ne l’aurait cependant pas prise au sérieux, elle qui dès le 11 janvier a averti le président. Le 30 janvier, elle aurait également demandé au Premier ministre de ne pas organiser les municipales. Aujourd’hui, Agnès Buzyn se veut alarmiste, estimant qu’en France, il pourrait bien y avoir des milliers de morts.