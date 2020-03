Le 17 mars dernier, Yann Barthès présentait son émission Quotidien, sur TMC, en compagnie de quelques-uns des membres de son équipe. Petit détail qui n’a échappé à personne, tous portaient des masques. Le lendemain, alors qu’était interrogé Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce dernier a tenté d’en savoir plus.

Le port du masque, une bonne idée ? Mettant en avant les différentes versions de la médecine, certains experts estimant qu’il fallait porter un masque, d’autres expliquant que cela ne servait à rien et qu’il fallait les laisses aux malades, Yann Barthès souhaite en savoir plus. Avait-il raison de présenter son émission avec un masque sur la bouche ? Le débat lui, reste ouvert et de nombreux internautes ont tenu à exprimer leur avis sur la question.

Le port du masque, une question sur toutes les lèvres

Le ministre de la Santé lui, a également tenu à répondre. En direct, il a demandé aux équipes de Quotidien et, par ricochet, à tous les téléspectateurs, de ne surtout pas en porter. Selon lui, les masques se font rares et ils doivent être remis en priorité aux forces médicales et sanitaires ainsi qu’aux personnes les plus fragiles.

Une explication du ministre Véran pour tout remettre à plat

Souhaitant bien insister sur ce point, Olivier Véran, qui a remplacé Agnès Buzyn au pied levé, partie pour la mairie de Paris, a ajouté que lui, n’en avait jamais porté en public. Au contraire, ce sont les gestes simples, les gestes barrière, qui aident le plus à endiguer la propagation de la maladie. Se tenir à un mètre de distance est primordial, au même titre qu’éternuer dans son coude afin d’empêcher la propagation des postillons porteurs du covid-19.