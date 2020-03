Fin 2018 début 2019, la France était frappée par un vaste mouvement de contestation sociale dont l’élément déclencheur avait été l’augmentation du prix de l’essence. Une partie des français qui était déjà durement éprouvé par le coût de la vie a exprimé son ras-le-bol et c’est là qu’est né le mouvement des gilets jaunes. Lors des premiers rassemblements, il faut dire que la colère et l’indignation étaient à un niveau très élevé ce qui a entraîné des heurts spectaculaires avec les éléments des forces de l’ordre.

Les premières manifestations des gilets jaunes étaient d’une violence inouïe, il fut un moment où les forces de l’ordre étaient dépassées et le déploiement de l’armée avait même été envisagé. Emmanuel Macron était alors confronté à la plus grave crise de son mandat. Une manifestation des gilets jaunes avait marqué particulièrement les esprits, il s’agit du rassemblement qui avait eu lieu au niveau de la ville du Puy-en-Velay.

Le verdict est tombé

Les locaux de la préfecture de ladite ville avaient été incendiés créant une vive émotion au sein de l’opinion publique, les dégâts s’étaient chiffrés à 250000 euros et Dix-huit gendarmes et policiers avaient été blessés. . Dans le cadre de cette affaire, quatre hommes avaient été interpellés par la justice. Ce lundi 09 Mars, leur jugement a eu lieu et ils ont écopé d’une peine de prison.

Les prévenus sont âgés de 21 et 37 ans et chacun d’eux a tenté d’apporter des éléments d’explication sur leur implication dans l’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. Les peines pour les quatre prévenus vont de six mois à trois ans de prison ferme.