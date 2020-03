Sans les matériels de protection, les policiers ne procéderont plus aux contrôles. C’est du moins l’annonce qui a été faite ce vendredi 27 mars par un syndicat de la Police. Il s’agit du syndicat de gardiens de la paix Alliance. Il a notamment annoncé avoir récupéré 12.000 masques donnés par une chaîne de magasins de vêtements. Il compte le mettre à la disposition de la Place Beauvau.

Il indique qu’il pourrait également procéder lui-même à la distribution des masques si aucune réponse n’est apportée d’ici lundi. Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général du syndicat de gardiens de la paix Alliance a saisi cette occasion pour lancer quelques piques au gouvernement français. « Nous avons décidé d’essayer ce que n’est apparemment pas en mesure de faire le gouvernement, à savoir essayer de récupérer des masques pour que nos collègues puissent se protéger », a déclaré le syndicaliste.

Plus de contrôles, plus de contraventions…

Cette annonce intervient après plusieurs jours de tensions entre la Police et le ministère de l’Intérieur. L’appel du secrétaire général du syndicat de gardiens de la paix Alliance à l’endroit des fonctionnaires de police est tout de même clair : « ne plus aller aux contacts des citoyens tant qu’ils n’auront pas à leur disposition le matériel de protection nécessaire pour se protéger ». « Ça veut dire : ne plus faire de contrôles, ne plus faire de contraventions, ne plus faire d’interpellations », précise-t-il.

Notons que depuis la mi-mars, près de 100 000 policiers sont mobilisés dans le but de faire respecter les mesures de confinement. Déjà dès les premiers jours de confinement, les policiers avaient effectué 7.906 contrôles de circulation à Paris.