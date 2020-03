La crise sanitaire qui frappe actuellement le monde entier à pris tout le monde de court. Responsables politiques, décideurs économiques, acteurs du monde de la recherche, personne ne s’attendait à ce que le coronavirus désarticule totalement tout notre système. La quasi-totalité des nations du monde ont pris des mesures draconiennes pour enrayer la propagation du Covid-19 et ces mesures strictes ont porté un coup fatal à l’économie mondiale. De nombreuses sociétés à travers le monde ont annoncé des pertes records, des millions d’emplois sont également menacés.

Il ya quelques jours, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a annoncé que la pandémie du Covid-19 pourrait entraîner la perte de plus de 25 millions d’emplois. Des secteurs clés de l’économie sont en danger, des institutions financières telles que la Banque Centrale Européenne a annoncé le déblocage de 1050 milliards de dollars pour venir en aide aux entreprises de la zone UE.

Un sommet extraordinaire en vue

Ce lundi 23 mars, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone. D’après un communiqué de l’Elysée, les deux dirigeants ont souhaité la tenue d’un sommet extraordinaire du G20 sur les aspects sanitaire et économique de la crise du coronavirus. Il ressort que Xi Jinping et Macron souhaitent associer l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au G20 afin d’adopter un vaste plan pour gérer la crise sanitaire actuelle. “Les deux présidents se sont accordés sur le fait que la tenue d’un tel sommet serait utile en particulier sur le plan sanitaire, en associant l’OMS pour travailler conjointement sur les traitements et le vaccin, et sur le plan économique “ a notifié la présidence française.