Dans un décret en date du 17 Janvier 2020 et rendu public seulement le weekend écoulé, le président de la République Patrice Talon a nommé et élevé à la dignité de Grand-officier, son ancien avocat personnel et ancien ministre de la justice, le professeur Joseph Djogbénou, actuel président de la cour constitutionnelle et deux autres de ses collègues conseillers à la même cour. Patrice Talon a par ailleurs promu les quatre autres conseillers de la cour dans l’ordre national du Bénin.

Elles sont désormais élevées au rang et à la dignité de grand-officier, les personnalités publiques suivantes : Joseph Djogbénou, Marie-Cécile De Dravo Zinzindohoué et Razacki Amouda Issifou. C’est la substance de l’article 1er du décret en date du 17 Janvier 2020 portant nominations, promotions et élévations à titre exceptionnel et civil dans l’ordre national du Bénin des membres de la cour constitutionnelle.

Par ailleurs, l’article 2 dudit décret nomme et promeut à titre exceptionnel dans l’ordre national du Bénin, les quatre autres membres de la Cour constitutionnelle. Il s’agit de Rigobert Azon, Sylvain Nouwatin, André Katary et Fassassi Moustapha. Il est à noter que les sept sages de la cour constitutionnelle 6ème mandature ont prêté serment le 06 Juin 2018 devant le chef de l’Etat, Patrice Talon.