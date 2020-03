Confinée depuis plusieurs jours, l’Italie a vu sa période de quarantaine être rallongée ce matin. En effet, le gouvernement a estimé qu’il était bien trop tôt pour que les citoyens reprennent leurs petites habitudes, le covid-19 frappant encore de toutes ses forces. En effet, rien qu’à Bergame, l’une des villes les plus touchées, 93 personnes sont décédées mercredi.

Ennemi invisible qui aura mis toute l’Europe sur le pied de guerre, le coronavirus continue de faire des ravages en Italie ou près de 100 personnes sont décédées dans la seule ville de Bergame. Selon l’un des porte-parole de la mairie de la ville, des enterrements ont lieu toutes les trente minutes, preuve que la situation est difficilement contrôlable. Un cauchemar pour les autorités de la ville, mais également pour les soignants qui ne savent plus ou donner de la tête. Hôpitaux comme cimetière en sont même devenus surcharger.

L’armée, forcée de déplacer les victimes

Résultat, l’exécutif a été forcé de prendre une terrible décision. En effet, face à l’afflux de victimes, l’armée a été forcée de se réunir en nombre afin de déplacer cercueils et victimes dans les localités voisines, et ce, afin de désengorger les hôpitaux. Une soixantaine de victimes ont ainsi été déplacées du côté de Trecate, de Domodossola, Acqui Terme et Serravalle Scrivia. Les cendres seront ensuite re-déposées du côté de Bergame, près des familles endeuillées.

Le monde retient son souffle

Sur les réseaux sociaux, les images de l’armée en route vers ces villages alentours ont choqué des milliers de personnes, preuves que la catastrophe sanitaire qui frappe actuellement le monde est plus grave que prévue. De fait, de nombreux messages circulent, invitant belges, français, espagnols, allemands et tous les autres à rester cloîtrés chez eux afin de ne pas sortir et surtout, ne pas prendre le risque de faire circuler la maladie au risque que ces nations connaissent le même sort que l’Italie.