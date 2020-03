La tension est encore montée d’un cran entre Washington et Pékin ce mardi 14, suite à la décision de la chine d’expulser des journalistes américains. En effet, les autorités chinoises ont annoncé le retrait des cartes presse de plusieurs journalistes américain. Ce retrait aura certainement pour conséquence directe l’expulsion de plusieurs journalistes de quotidiens américains notamment New York Times, Washington Post et Wall Street Journal.

Pour justifier cette mesure, les autorités de Pékin estiment que Washington avait pris, de son côté, des mesures drastiques visant à réduire considérablement le nombre de Chinois autorisés à travailler pour cinq médias de Pékin aux États-Unis

Mais du côté de Washington, la vérité est ailleurs. Mike Pompeo rejette en bloc ces allégations tout en indiquant que les mesures américaines visaient uniquement des membres d’organes de propagande chinoise. Le chef de la diplomatie américaine a invité Pékin à revenir sur sa mesure qui empêche le monde de savoir comment l’épidémie du Coronavirus qui gagne l’humanité à une vitesse de croisière est gérée. Par ailleurs, le mardi, Donald Trump avait qualifié le nouveau Coronavirus de ‘’Virus chinois’’ donc il n’est pas question de fermer la chine au monde.

La réaction des médias face à la mesure d’expulsion

Plusieurs journaux ont d’ores et déjà fustigé cette décision des autorités chinoises. Le Washington Post la qualifie de ‘’particulièrement regrettable’’ et ajoute ‘’car elle intervient en pleine crise mondiale sans précédent’’. Toutefois, ce n’est pas pour la première fois que la Chine expulse des journalistes américains. Qu’il vous souvienne que la chine avait expulsé en février 2020, trois reporters du Wall Street Journal tout en invitant Washington à respecter la liberté de presse. À l’heure actuelle où le monde entier est déjà agité par le Covid-19 espérons que la crise entre les deux puissances mondiales ne complique davantage la situation.