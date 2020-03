Couronné ‘’Muhammadu Sanusi II ’’en 2014, le très puissant et influent émir de Kano, Lamido Sanusi vient de perdre son titre ce lundi à Kano. Pendant qu’il était aux affaires à la Banque Centrale du Nigéria, Lamido Sanusi avait été renvoyé par l’ex-président du Nigéria pour avoir accusé le gouvernement d’alors de corruption et de mauvaise gestion dans le nord du pays. Cette fois-ci, en plus d’être « détrôné », l’homme a été déporté et contraint de vivre en « exil ».

En effet cela fait suite, à un communiqué du porte-parole du gouvernement de l’Etat Alhaji Usman Alhaji. Dans le communiqué, le gouvernorat de Kano reproche au désormais ex-émir de Kano son manque « de respect vis-à-vis des institutions légitimes du bureau du gouverneur de l’Etat et d’autres autorités… ».

Lamido Sanusi « détrôné » et relevé de ses fonctions « à l’unanimité »

La destitution et la déportation de Lamido Sanusi ne sont rien que la conséquence de ses actes. Le communiqué a indiqué que « sans justification légale », il a refusé de se rendre à des réunions avec le gouverneur Abdullahi Umar Ganduje. Le gouvernorat de Kano qualifie l’acte de « manque de respect aux institutions » et aux pouvoirs religieux. Même si c’est le gouverneur qui a décidé de son sort, la décision a été prise ensemble au conseil exécutif de l’Etat de Kano.

Pour avoir « manqué de respect aux institutions », « le conseil exécutif de l’Etat de Kano a donné son accord à l’unanimité pour détrôner, l’émir Mahammadou Sanusi II et le relever de ses fonctions » précise le communiqué. Après avoir été détrôné, c’est de force que l’homme de 58 ans a été conduit dans un autre Etat du Nigéria pour y vivre. Il faut rappeler que le gouverneur de Kano est membre du parti au pouvoir et que c’est depuis les élections de février 2019 remporté par l’homme de 58 ans que la tension est montée entre les deux hommes, l’émir n’hésitant pas à critiquer le président Buhari sur sa politique nationale.