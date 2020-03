Après le rejet de sa déclaration de candidature et suite à l’arrêt rendu par la cour suprême sur l’invalidation de celle-ci, le Mouvement Populaire de Libération (Mpl) était face à la presse ce Jeudi 19 Mars 2020 en début d’après-midi à son siège à Cotonou. La conférence de presse a concerné essentiellement les communales de Mai prochain.

Dans une déclaration liminaire, le secrétaire général du parti a énoncé le parcours tant périlleux que combatif qu’ont enduré les militants et militantes du Mpl. Expérience Tébé a fait savoir que la mission du Mouvement Populaire de Libération reste une œuvre de salubrité publique. « Le combat pour la restauration et la libération du peuple va se poursuivre », rassure le secrétaire général du Parti.

Sur le rejet de la déclaration de candidature du parti, le MPL affirme n’avoir pas introduit plus de dossiers que prévus à la commission électorale nationale autonome. « Lorsqu’on a mis pieds à la Céna, on a été maltraité », réagit le président du parti, Sabi Sira Korogoné.

Les prochaines actions du Mpl….

A en croire le président du parti, le Mpl ne sortira pas perdant de cette épreuve. Nous sommes l’attraction, dit-il. Nos problèmes ne seront pas réglés dans la violence. Beaucoup nous attendent sur ce chemin. Et nous, nous allons contenir la fougue de la jeunesse du parti. Le Bénin ne mérite pas la violence. Nous sommes pacifiques au Mpl, a insisté Sabi Sira Korogoné. Nous n’avons pas un problème particulier avec nos dirigeants actuels mais s’ils le veulent ou pas, l’alternance au sommet de l’Etat sera une réalité en 2021.

La reconnaissance d’un effort considérable…

Le secrétaire général Expérience Tébé a notamment insisté sur la genèse du parti et ses actions en moins de deux mois d’existence légale. En effet, soutient-il, beaucoup de personnalités politiques de l’opposition ont voulu aller aux élections sous la bannière du Mpl. Plusieurs dossiers ont été écartés en fonction du passé de chaque candidat, a-t-il ajouté tout en rappelant que l’opinion nationale devrait encourager ce jeune parti né avec les dents qui a déjà son siège national et qui a de la vision pour notre pays et pour sa jeunesse.

La Céna accusée…

Répondant à la préoccupation des professionnels de médias sur le comportement du parti au siège de la Céna, Sabi Sira Korogoné a fait savoir que c’est la vice-présidente de l’institution en charge de l’organisation des élections qui a reçu la délégation du parti une fois à la Céna. Elle leur a souhaité le miracle. « C’est après le rejet de notre dossier que nous avons compris le sens du mot miracle employé par la vice-présidente de la Céna », a dit le président du Mpl. « Le Mpl a été le dernier à être reçu à la Céna et le premier à avoir reçu un refus d’enregistrement », se désole Sabi Sira Korogoné.

Le Mouvement Populaire de Libération face à la pandémie du Coronavirus appelle tous les béninois à observer strictement les règles d’hygiène recommandées afin d’éviter la propagation du Covid 19. Le Mpl prévoit des actions de sensibilisation ont annoncé les responsables du parti.