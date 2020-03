La question ne s’est pas encore officiellement posée, mais de plus en plus de personnes osent imaginer le pire. Et si, le Pape François était atteint du coronavirus ? Le souverain pontife, qui est apparu diminué dimanche dernier, a annoncé qu’il n’allait pas participer à la fameuse retraite spirituelle de six jours organisée avec le gouvernement du Vatican.

En raison d’un rhume qui le dérange, le Pape François a ainsi annoncé qu’il ne se joindrait pas à ses proches et ne se rendra donc pas du côté d’Ariccian, au sud de Rome. Une annonce qu’il a lui-même confirmé à ses fidèles, s’interrompant toutefois à deux reprises en raison d’une quinte de toux. Face aux regards curieux des fidèles amassés place Saint-Pierre, le Pape a visiblement compris que quelques personnes se posaient des questions.

Le Pape François allège son programme

Afin de désamorcer la polémique, le porte-parole du Vatican a très vite confirmé que le Pape ne souffrait que ‘une légère « indisposition ». Problème, le programme du Pape est allégé depuis jeudi dernier. Apparu affaibli mercredi, il a décidé d’annuler sa présence à une messe au sein de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, premier signe d’une faiblesse certaine. Dans un pays où la barre des 50 morts vient d’être franchie à cause du coronavirus, la psychose s’installe doucement, mais sûrement.

Des questions se posent

Ainsi, s’il a continué à célébrer la messe matinale, mais aussi à recevoir quelques visiteurs, le Pape a également confirmé qu’il renonçait à quelques-unes de ses obligations au cours des jours derniers. Une incongruité qui a ouvert le débat quant à la situation réelle du pape, notamment quand on sait que le souverain pontife est connu pour ne pratiquement jamais annuler ses rendez-vous.