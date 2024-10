Maghreb : cette capitale dans le top 3 des villes africaines intelligentes

AFP/Ryad Kramdi

Alger confirme sa position de leader parmi les villes africaines en pleine transition numérique. La capitale algérienne s’est de nouveau hissée au deuxième rang du classement des « Smart Cities » en Afrique, établi par le Centre de compétitivité mondial de l’IMD (International Institute for Management Development). Ce palmarès récompense les villes qui, par leur utilisation des technologies, maximisent les avantages de l’urbanisation tout en minimisant les défis pour leurs citoyens.

Après s’être distinguée en 2023 en figurant déjà dans le top 3, Alger maintient son statut de ville pionnière en matière d’innovation urbaine. Seule devancée par Le Caire, elle se place comme une référence sur le continent, marquant ainsi la réussite de son ambitieux programme de transformation numérique.

Ces dernières années, la capitale algérienne s’est métamorphosée en misant sur des infrastructures modernes et des services intelligents qui améliorent la qualité de vie de ses habitants. Des efforts considérables ont été déployés pour développer des solutions technologiques dans divers secteurs. Il s’agit de la gestion énergétique, les transports, la santé, et la sécurité urbaine. Ce processus a permis de moderniser la ville tout en la rendant plus connectée et réactive aux besoins de sa population.

Les autorités algériennes ont notamment misé sur la gouvernance numérique et des systèmes de gestion urbaine plus efficaces. Ces innovations facilitent la fluidité des transports, la gestion des ressources énergétiques et l’interaction entre les citoyens et les services publics. Alger a ainsi pu se hisser au rang des villes les plus compétitives d’Afrique.

Si elle a maintenu sa place sur le podium africain, elle a perdu une place dans le classement mondial, passant de la 123ᵉ à la 124ᵉ position. Néanmoins, ce léger recul n’enlève rien à l’importance de sa progression en matière de « smart city ». Le classement mondial de l’IMD repose sur des critères exigeants, parmi lesquels figurent la gestion des ressources, la qualité des infrastructures et l’intégration des technologies numériques dans la vie quotidienne des citoyens.

Le parcours d’Alger en tant que ville intelligente n’en est qu’à ses débuts. Les perspectives de développement dans ce domaine restent prometteuses, avec de nouveaux projets visant à renforcer davantage les services urbains. La capitale ambitionne de continuer à jouer un rôle moteur dans la région, tout en affirmant sa présence sur la scène internationale.