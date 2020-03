Alors que de plus en plus de nations se retrouvent confinées, à cause du coronavirus, c’est bien le secteur du sport qui se retrouve pris en otage. En effet, il est désormais impossible pour les sportifs de pratiquer, notamment à cause des risques liés aux rassemblements dans les stades. À ce titre, l’UEFA a décidé de se pencher sur les questions de l’Euro 2020 et des coupes d’Europe actuellement en cours.

Comme il était attendu, les dirigeants de l’instance européenne de football se sont réunis ce mardi par visioconférence afin d’étudier le sujet. À l’unanimité, il a ainsi été décidé que le championnat d’Europe des nations prévu cet été, sera reporté en 2021. Cette décision devrait notamment permettre aux clubs de pleinement se focaliser sur la fin des championnats nationaux, mais également de se concentrer sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa, pour ceux qui ont encore des matchs à jouer.

L’UEFA confirme le report de l’Euro 2020

Adoptée par les dirigeants de l’UEFA, cette décision doit encore être adoptée par le Comité exécutif de l’UEFA qui se réunira seulement cet après-midi. Une décision difficile, mais qui s’explique assez facilement. En effet, le prochain Euro doit se jouer dans 12 pays d’Europe, rendant les risques d’attraper la maladie encore plus importants. Le match d’ouverture lui, devait avoir lieu à Rome, capitale du pays le plus touché par le nouveau coronavirus au sein de l’Union européenne.

Les coupes européennes iront à leur terme

Un temps envisagé, le huis-clos a été très vite mis de côté pour des raisons financières évidentes, les droits télés valant extrêmement cher. En 2016, lorsque l’Euro a eu lieu en France, les droits TV ont été estimé à un milliard d’euros tandis que le chiffre d’affaire total de l’événement lui, a été estimé à plus d’1,92 milliards d’euros. Ces questions économiques et l’impact du report sur les finances seront étudiés par des groupes de travail spécialement formés, chargés d’apporter des réponses aux questions que tout le monde se pose encore.