À l’instar de la Ligue 1 ou de la Liga espagnole, la Seria A italienne a décidé de suspendre son championnat et ce, jusqu’à nouvel ordre. En effet, alors que l’Italie est actuellement ravagée par l’épidémie de coronavirus, le joueur de la Juventus de Turin, Daniele Rugani, a été testé positif à la maladie.

Pas de quoi empêcher Mario Balotelli, le fantasque attaquant italien de l’équipe de Brescia, de faire des blagues. En effet, jeudi soir, ce dernier a échangé avec un influenceur italien directement via les réseaux sociaux. Les deux hommes évoquent le championnat et la suite à donner afin que la Serie A se remettre sur pieds. L’ancien joueur de Nice a alors évoqué l’idée de ne pas attribuer de titre cette saison, mais aussi de geler les relégations et donc, les montées en première division.

Mario Balotelli ironise, son club prend ses distances

Un premier point sur lequel le joueur a d’ailleurs décidé de rire. À ses yeux, la Lazio de Rome est très forte cette année mais les décideurs auraient préféré attendre que la Juventus de Turin ne reprenne la tête du championnat avant d’arrêter le championnat. Une sortie ironique, qui a toutefois froissé de nombreux supporteurs. Face au buzz, le joueur a alors assuré qu’il se fichait de la Juventus, équipe qui a toujours été redoutable. Au contraire, ce qui semble l’intéresser, c’est bien son équipe de Brescia, actuellement dernière du championnat.

Une sortie maladroite

Des explications qui n’ont pas suffi. Résultat, son club a décidé de se démarquer et prendre ses distances avec les propos du joueur. Selon les décideurs du Brescia Calcio, les hypothétiques faveurs faites à la Juventus ne sont viables que dans l’esprit de l’avant-centre. Balotelli lui, en a remis une couche quelques heures plus tard, invitant les gens à plutôt se concentrer sur ce qui est important plus que sur des phrases ainsi que des blagues mal interprétées.