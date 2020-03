Cette semaine qui vient de commencer s’annonce cruciale pour la république de Guinée Conakry. En effet, c’est le Dimanche prochain qu’est prévu le double scrutin (présidentiel et législatif) qui déterminera de l’avenir de la Guinée. Il faut dire que le processus électoral a connu de nombreux soubresauts avec en toile de fond le possible 3e mandat du président Alpha Condé qui rencontre une vive opposition au sein de la société guinéenne. Depuis plusieurs mois, des manifestations ont été enregistrées partout en Guinée pour dire non à un 3e mandat du président Condé.

C’est dans ce contexte, qu’une mission de haut niveau de la Communauté des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) devait se rendre ce Mardi 17 mars à Conakry pour une médiation avec le président guinéen, Alpha Condé. Cependant, vu la progression de la pandémie du Coronavirus, la mission de la CEDEAO, qui était composée par Alassane Dramane Ouattara, Muhammadu Buhari, Mouhamadou Issoufou et Nana Akufo Ado a été reportée à une date ultérieure.

Les chefs d’Etats ne veulent prendre aucun risque

Ces chefs d’État avaient pour mission de trouver un terrain d’entente avec Alpha Condé afin que le double scrutin de Dimanche puisse se tenir dans de bonnes conditions et éviter ainsi le spectre d’une crise. De sources bien introduites, malgré le fait que tout était prêt pour accueillir Ouattara, Buhari, Issoufou et Akufo Ado, la mission a décidé de ne prendre aucun risque renonçant ainsi à rencontrer Alpha Condé. A ce jour, la Guinée Conakry a enregistré un cas de Coronavirus sur son sol, en interne, des responsables guinéens ont exprimé leur étonnement face à la décision de la mission des chefs d’État de la CEDEAO.